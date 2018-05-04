Başkan Kadir Kara’ya Fıstıkçılar Sitesi Yönetiminden Ziyaret

Osmaniye Fıstıkçılar Sitesi Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Başkanı Kadir Kara’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette samimi görüntüler kaydedilirken site yönetimi Başkan Kadir Kara’ya teşekkür plaketi takdim ettiler.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ziyarette; “Yerel yönetim olarak görevimiz her şeyden önce değerli hemşerilerimizin daha rahat şartlarda hizmet verebilmesini sağlayabilmek. Fıstıkçılar sitesi sadece Osmaniye’ye değil Türkiye geneline hizmet veriyorsunuz. Türkiye’nin her yerinden gelen müşterileriniz var. Fıstıkçılar Sitesi Osmaniye’nin dışarıya açılan bir penceresi, görünen bir yüzü. Orasının da daha düzenli olması gerekiyordu. Sizlerin talepleri ve bizlerin imkanları çerçevesinde elimizden geldiğince hizmet sunmaya çalıştık. Önemli olan memleketimizin gelişmesi, büyümesi ve daha iyi tanınmasıdır. Osmaniye olarak en değerli tanınırlılığımız yer fıstığı üzerinedir. Dolayısıyla Osmaniye yer fıstığının tanıtılması, pazarlanması veya üretilip Türkiye ve dünya ölçeğine pazarlanabilmesi amacıyla kurulmuş olan sitenin güzel bir şartlarda dizayn edilmiş olması gerekliydi. Biz üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

Osmaniye Fıstıkçılar Sitesi Başkanı Ali Korkmaz; “Sayın başkanım fıstıkçılar sitemize bugüne kadar vermiş olduğunuz destek ve hizmetleriniz için çok teşekkür ederiz. Sitemizin yolları ve imkânları şimdi daha güzel. Esnaflar olarak çok rahatladık ve çalışma şartları daha da güzelleşti.” İfadelerini kullandı.