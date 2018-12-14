Başkan Kadir Kara’ya Fuar Alanında Yoğun İlgi

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen kitap fuarına yoğun ilgi devam ediyor.

Kitap fuarı etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Kadir Kara, fuar alanını ziyaret etti. Fuara katılan öğrenciler ve katılımcılar tarafından yoğun ilgi gösterilen Kara, yayın evleri stantlarını ziyaret ederek sohbet etti. Yayın evleri stantlarında imza günü düzenleyen yazarlar kitaplarını imzalayarak Başkan Kara’ya hediye ettiler. Ayrıca çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarıyla satın aldıkları kitaplarını yoğun sevgi gösterisinde bulundukları Başkan Kadir Kara’ya imzalattılar.

Başkan Kadir Kara’ya teşekkürlerini ileten çocuklar ve vatandaşlar, muhteşem bir kültür hizmetine imza attıklarını, her kesimden insanları kitapların arasında hoşgörü içerisinde buluştuğunu ifade ettiler. Ayrıca fuardaki yoğunluğun Osmaniye’nin kitapları ve okumayı sevdiğinin en büyük göstergesi olduğunu söylediler.

Osmaniye Belediyesi 3.Kitap Fuarında öğrenciler ve vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniyem Radyo Televizyonu (ORT)’nun fuar alanına kurduğu mobil stüdyoyu ziyaret ederek Ahmet Yılmaz’ın canlı yayın konuğu oldu.

KARA, ‘BU FUARI FUAR YAPAN OSMANİYELİ HEMŞERİLERİMİZDİR’

Bu fuarı fuar yapan Osmaniyeli hemşerilerimizdir diyen Başkan Kadir Kara; “Osmaniye Belediyesi olarak düzenlediğimiz yüksek oranda ilgi gördüğümüz kitap fuarını bu yıl daha farklı ve büyük bir alana aldık. Sevgili çocuklarımızın fuara katılımının yoğun olduğunu görmek bu fuarın amacına ulaşacağının en önemli belirtisidir. Günümüzün en büyük tehlikelerinden bir tanesi olan sanal dünyadan odaya kapanıp sadece bilgisayar başında zamanını geçiren gençlerimizi, sosyal hayatın içerisinde olan insanlarla, kağıttan dünyaların içerisinde, kitaplarda, fuar alanında birleştirmek amacıyla bunu yapıyoruz. Bunu yaparken de aynı zamanda ülkelerine ve ülkelerinin milli ve manevi değerlerini kitaplar yoluyla kazanımlar elde edebilmelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu fuarı fuar yapan Osmaniyeli hemşerilerimizin ilgi, alaka ve yoğun katılımlarıdır. Osmaniyemizin en önemli özelliklerinden bir tanesi değerlerine sahip çıkmasıdır. Osmaniye gönül dostlarının ve muhabbetlerin şehridir. Gönül dostu olanların şehri olan bu şehri Allah’ın izni ve inayetiyle çok daha ileri noktalara hep birlikte taşıyacağız.” Şeklinde konuştu.