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Başkan Kara basın bayramını kutladı108 defa okundu

kategorisinde,24 Tem 2018 - 13:36 tarihinde yayınlandı
Başkan Kara basın bayramını kutladı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Kara mesajında şu ifadelere yer verdi; Basının özgürlüğü demokrasinin vazgeçilmez koşullarından biridir. Özgür basın halkın haber alma özgürlüğünü yerine getirme işlevinin yanı sıra kurumsal anlamda demokratik teamüllerin yerleşmesi açısından da önemli bir görevi üstlenir. 24 Temmuz 1908 tarihinden bu yana sansürün kaldırılması “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Halkımıza doğru ve zamanında haber sunan,basın meslek ilkeleri ve etiğine uygun yayın yapan, kişi hak ve hürriyetlerine SAYGILI ve tarafsız ve objektif yayın yapan, yapmaya çalışan tüm basın emekçilerinin bayramını en içten dileklerimle kutlarım.

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