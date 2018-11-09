Başkan Kara’nın 10 Kasım mesajı

OSMANİYE Belediye Başkanı Kadir Kara, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80’inci yıldönümü nedeni ile mesaj yayımladı. Belediye Başkanı Kadir Kara, Atatürk’ün, yaşamı boyunca, kendisini, varlığından güç aldığı büyük milletine adayan kahraman bir komutan, büyük bir devlet adamı olduğunu belirtti. Başkan Kara, “Atatürk, Ülkemizin içinde bulunduğu en zor zamanlarda, kararlılığın, azmin, sabrın timsali olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, milletimizi esaret altına almak isteyenlere ülkemizin her köşesinde ve dünyanın her yerinde hak ettikleri cevabı fazlasıyla vermiştir. Şehit kanlarıyla sulanmış bu kutsal topraklarda ‘Ezan Dinmez Bayrak İnmez’ diyerek karanlık odaklara karşı mücadelemiz son nefesimize kadar sürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 80. Yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını ve kanlarını hiçe sayan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

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