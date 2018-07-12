Başkan Kara’ya Çocuklardan Sevgi Seli

Osmaniye Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında yaz spor okullarının bu yıl 10’uncusunu düzenledi. ‘Sağlıklı ve Eğlenceli Bir Yaz İçin” sloganı ile başlatılan Yaz Spor Okullarına çocukların ve ailelerin ilgisi her geçen yıl daha da artıyor. Osmaniye Belediyesi Ücretsiz 10’uncu Yaz Spor Okullarına bu yıl yaklaşık 2 bin öğrenci katıldı.

Osmaniye şehir merkezinde belirlenen servis noktalarından ücretsiz olarak belediye tarafından ulaşımı sağlanan haftada 3 gün futbol 2 gün diğer branşlar olmak üzere toplam 11 farklı branşta eğitim gören öğrenciler eğlenceli bir yaz geçiriyor.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi stadyumunda futbol dalında eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’yı çocuklar ‘En büyük başkan bizim başkan’ sloganları atarak alkışlar eşliğinde yoğun ilgiyle karşıladı. Çocukların yoğun sevgisiyle karşılaşan Başkan Kara, aralarına girerek çocuklarla yakından ilgilendi.

BAŞKAN KADİR KARA, ‘GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ SİZLERSİNİZ’

Osmaniye Belediyesi tarafından geleneksel olarak onuncusu düzenlenen yaz spor okullarında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk ve onur duyduğunu ifade eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Bizim, bu ülkenin yani Güçlü Türkiye’nin geleceği sizlersiniz. Kışın okullarınızda eğitimlerini aldınız. Yazın ise dinlenme zamanınızı bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Gelecek nesiller olarak hepinize faydalı ve yararlı bir alanda hizmet verebilmek için yaz spor okullarını düzenledik. Bu yıl onuncusunu düzenliyoruz. Belediye olarak sadece belirli hizmetleri yapmak değil, aynı zamanda sosyal belediyecilik anlamında da bu şehrin insanlarına her noktada dokunmak ve hizmet vermek zorundayız. Bu prensipten hareketle yola çıkarak siz değerli gençlerimize, kışın o derslerinize göstermiş olduğunuz yoğun çabaların neticesinde sizleri mükâfatlandırmak, bir branşta ve sportif bir alanda eğitmek amaçlı olarak bu yaz spor okullarını düzenledik. Amacımız geleceğe iyi nesiller yetişmesine katkı sağlamaktır. Bu nedenle saygıdeğer hocalarıma bir kez daha geleceğimiz adına teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Çünkü onlar alkışı ve saygıyı hak ediyorlar. Burada bu hizmeti verirken aynı zamanda bir şeyi daha yapmaya çalışıyoruz. Hem sizi kapalı bir ortamda sadece bilgisayar ve teknoloji bağımlısı haline getirmemek adına bu tip etkinliklerle gençlerimizi ve çocuklarımızı bir araya getirerek sosyal yaşamın, hayatı birlikte yaşamanın, mutlu ve huzurlu yaşamanın da katkısını sağlamaya çalışıyoruz. O nedenle yaz spor okullarını önemsiyor ve Osmaniye Belediyesi olarak her yıl bu etkinlikleri bu önemle yapmaya devam ediyoruz. Bundan sonrada inşallah sizler destek verdiğiniz sürece de devam edeceğiz.

Katılımlarınızdan ve desteklerinizden dolayı sizlere, değerli velilerinize ve eğitiminize katkı sağlayan çok değerli hocalarıma, usta öğretici görevlendirmesi yapan Osmaniye Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne, tesislerini açan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne ve Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” İfadelerini kullandı.

Osmaniye Belediyesi Yaz Spor Okulları’na katılan öğrenciler, Yaz tatillerinin eğlenceli ve dolu dolu geçtiğini ifade ederek tüm çocuklara böyle bir imkan sağladıkları için Başkan Kadir Kara’ya teşekkür ettiler.

Ziyaret sonunda tüm çocuklara Osmaniye Belediyesi tarafından meyve suyu ve kek ikram edildi.