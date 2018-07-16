Başkan Oktan Silahlı Saldırı

Osmaniye 15 Temmuz Şehitler Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Ahmet Oktan, bu sabah saat 09.30 sularında bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Sabah saat 09.30 sularında Kale İşhanında bulunan 15 Temmuz Şehitler Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi merkezine gelen İ.Ö. isimli şahıs Başkan Ahmet Oktan’la tartıştı. Ahmet Oktan’ı ayağından vuran şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
Olay bölgesine gelen polis ekipleri. 15 Temmuz Şehitler Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Ahmet Oktan 112 acil servisi ile Özel Park Hastanesi’ne sevk ettiler.
Osmaniye 15 Temmuz Şehitler Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Ahmet Oktan’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi edildiği bildirildi.