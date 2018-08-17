Başkan Tarhan belediye personeliyle bayramlaştı

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bayramlaştı.

Tarhan, makamında düzenlediği bayramlaşmada yaptığı konuşmada, Kurban Bayramının tüm insanlığa ve ülkemize huzur, barış ve mutluluk getirmesini diledi.

Sağlık ve huzurla nice bayramlara ulaşılması temennisinde bulunan Tarhan, “Dostlukların yeniden canlandığı, üzüntülerin yerine sevince bıraktığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa çıktığı ve bizleri birbirimize daha da yakınlaştıran mübarek Kurban ayının ardından bayrama ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Mübarek Kurban Bayramının tüm dünyada huzur ve barışın oluşması için bir vesile olmasını diliyorum. Özellikle dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan İslam ülkelerinde yaşanan ölüm, açlık ve sefaletin son bulması için bu özel günlerdeki birlik ve beraberliğimizi arttırmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türk-İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlayarak, tüm insanlık için, sevgiye, barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum.”