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Başkan Tarhan, Berat Kandili’ni kutladı195 defa okundu

kategorisinde,30 Nis 2018 - 16:36 tarihinde yayınlandı
Başkan Tarhan, Berat Kandili’ni kutladı

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Berat Kandili nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Tarhan, mesajında, kandillerin birlik, beraberlik ve kardeşlik için eşsiz bir fırsat olduğunu belirterek, Berat Kandili’nin tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Ramazan ayına az bir zaman kala Beraat Kandili’ne ulaşmış olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Tarhan, “Yüce Allah’ın sınırsız af, merhamet, yardım ve bereketine vesile olan Ramazan Ayı öncesinde mübarek Berat Kandili’ne erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dini duyguların yoğunluk kazandığı merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruk noktasına ulaştığı Berat Kandili’nin, Türk-İslam Alemine hayırlara vesile olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Başkan Tarhan Berat Kandili dolayısıyla İlçe Merkezimizdeki tüm camilerde kandil simidi dağıtımının da yapılacağını söyledi.

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