Başkan Tarhan, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti

Kadirli Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kadirli Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Tarhan, MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Başkan Tarhan, ziyarette yaptığı konuşmada, kendisine güvenerek 3. dönemi Kadirli Belediye Başkanı Adayı olarak göstermesinden dolayı Genel Başkan Bahçeli’ye teşekkür etti.

Başkan Tarhan, görevde bulunduğu zaman içerisinde Kadirli’ye kazandırılan yatırımlar ve hizmetler hakkında Genel Başkan Bahçeli’ye bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan’a “Görev yaptığınız süre içerisinde önemli ve başarılı hizmetleri hayata geçirdiğinizi görüyoruz. İnşallah güzel ve başarılı çalışmalarınızın devam etmesini diliyoruz.” sözleriyle çalışmalarında başarılar diledi.