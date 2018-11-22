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Başkan Tarhan diş hekimlerini unutmadı106 defa okundu

kategorisinde,22 Kas 2018 - 16:26 tarihinde yayınlandı
Başkan Tarhan diş hekimlerini unutmadı

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ile 22 Kasım Diş Hekimleri Günü kapsamında Ağız ve diş sağlığı merkezindeki doktorları ziyaret etti. Asıl mesleği hekimlik olan Tarhan, diş hekimlerine çiçek hediye ederek günlerini kutladı.

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile diğer özel merkezlerde görev yapan diş hekimleri ve yöneticilerle bir araya gelen Başkan Tarhan, vatandaşlarla da sohbet ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Asıl mesleği hekimlik olan Başkan Tarhan, 6 ayda bir rutin ağız bakımının yaptırılması gerektiği de belirtti.

Ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden diş hekimleri, onure edilmekten mutlu olduklarını belirttiler.

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