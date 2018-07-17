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Başkan Tarhan Engelli Kardeşlerin İsteğini Yerine Getirdi151 defa okundu

kategorisinde,17 Tem 2018 - 15:04 tarihinde yayınlandı
Başkan Tarhan Engelli Kardeşlerin İsteğini Yerine Getirdi

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan engelli kardeşlerin asansör sorunlarını giderdi.

Cengiz Topel Mahallesinde ikamet eden Engelli kardeşlerin Belediye Başkanı Ömer Tarhan’a asansörlerinin bozuk ve onarılması gerektiğini söylemesi üzerine Başkan Tarhan, Fen İşleri Müdürlüğüne sorunun giderilmesi talimatını verdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Cengiz Topel Mahallesindeki evin önünde bulunan asansörün onarım bakım ve makine yenileme çalışmalarının yapıldığını söyleyen Başkan Tarhan, engelli kardeşlerin isteğini yerine getirerek rahat girip çıkmaları için de beton döküm çalışmaları da yaptık dedi.

Dinamolarının da değiştirildiğini söyleyen Başkan Tarhan, asansörün daha güven bir hale getirerek kardeşleri sevindirdik dedi.

Başkan Tarhan’ın isteklerine kayıtsız kalmadığını söyleyen Yücel Büyükgök şunları söyledi;

” Engelli 2 kardeşiz ve asansörle eve girip çıkabiliyoruz. Asansörümüz de bir arızadan dolayı tehlike arz ediyordu. Başkanımıza bu konuyu anlattım. Oda sağolsun bizleri kırmadı ve hemen ekipleri göndererek asansörümüzü yaptırdı ve güzergahımıza beton döktürerek bizleri mutlu etti. Engelli vatandaşlara her zaman sahip çıkan ve yanında duran Başkanımız Ömer Tarhan’dan Allah razı olsun” dedi.

 

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