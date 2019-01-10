MENÜ
Bugün: 11 OCAK 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
--
BIST 91.196
DOLAR 5,4350
EURO 6,2661
ALTIN 226,00
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

Başkan Tarhan gazetecileri unutmadı114 defa okundu

kategorisinde,10 Oca 2019 - 15:49 tarihinde yayınlandı
Başkan Tarhan gazetecileri unutmadı

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte çalışan gazetecilerle buluştu.

Karatepe Park Otel’de düzenlenen programda konuşan Başkan Tarhan, gazeteciliğin fedakarlık isteyen önemli bir meslek olduğunu söyledi.

Her şartta görevlerini yapmaya çalışan gazetecilerin düzenli bir mesaisi olmadan halkı ve kamuoyunu bilinçlendirmek için verdikleri mücadelenin, takdirin üzerinde olduğunu dile getiren Başkan Tarhan, “Bireyin haber alma hakkını kullanmasına aracılık eden basının, doğru ve tarafsız bir görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirme, her şart altında toplum yararını gözetme sorumluluğu vardır. Bilginin küresel güç olduğu çağımızda basının sorumluluklarını layıkıyla ifa edebilmesinin şartı ise, basın özgürlüğünün sağlanması ve korunmasıdır. İlçemizin, ülkemizin ve şehirlerin sorunlarını gündeme taşıyarak, mesleğin yıpratıcı ve zor şartlarına rağmen üstün bir çabayla topluma hizmet eden basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.” dedi.

Kadirli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muzaffer Yüksel Kaya ise her yıl kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü cemiyet olarak kutladıklarını ifade ederek, “Kadirli’de bizler ilçemizin ve ülkemizin sorunlarının çözümü ve ülkenin ilerlemesi noktasında büyük çaba sarf ederken, tüm kesimlerin bu konuda duyarlı olmasını istiyor, bu duygu ve düşüncelerle tüm basın çalışanlarının gününü kutluyorum. Böyle güzel bir günde bizlerle birlikte olan Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan’a teşekkür ediyoruz. ”dedi.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ