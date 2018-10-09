Başkan Tarhan Gönüllü Temizlik Elçilerini Kabul Etti

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Gönüllü Temizlik Elçilerini makamında kabul etti.

Özel Detay Okulları Lise öğrencileri geçtiğimiz hafta başlattıkları, Gönüllü Temizlik Elçileri projesi kapsamında Belediye Başkanı Ömer Tarhan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Okul yetkililerinde Andaç Temizer, öğretmen ve öğrenciler, Gönüllü Temizlik Projesinin detaylarını Belediye Başkanı Ömer Tarhan’a anlattı.

Başkan Tarhan ise, öğrencilerimizi ve okulumuzu bu örnek davranışından dolayı kutluyorum diyerek, şunları kaydetti;

“ Belediye olarak öğrencilerimizin projesine her zaman destek olmaya hazırız. Ayrıca gönüllü olarak Sülemiş çamlığında başlatılan çalışma örnek bir davranıştır. Projenin İlçe genelinde uygulanması için öğretmen ve öğrencilerimiz bir adım atmışlar, bizlerde bu projeyi sonuna kadar desteklemek durumundayız. Belediye olarak okullarımızla birlikte temizlik kampanyasını 5 yıldır sürdürüyoruz. Bu kampanyamız bu yılda devam edecek. Özel Detay okullu Öğretmen ve öğrencilerini kutluyorum” dedi.