Başkan Tarhan “kimsesizlerin kimsesi” oluyor      

Sosyal ve kültürel hizmetlerle birlikte sağlık alanında örnek hizmetlere imza atan Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan tarafından başlatılan yaşlı, hasta ve kimsesiz vatandaşların evinde temizlik hizmeti takdir topluyor.

Kadirli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen yaşlı, hasta ve kimsesiz vatandaşların sobaları sökülüp temizleniyor ve kışa hazır bir şekilde muhafaza ediliyor.

Evde Yaşlı Bakım hizmeti yanında önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden, Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan şunları kaydetti:

“Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde Evde Yaşlı Bakım hizmeti ile kimsesizlerin kimsesi oluyoruz. Evde Yaşlı Bakım hizmeti ile büyük bir ivme kazanan sosyal belediyecilik sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz tarafından belirlenen yaşlı, hasta ve kimsesiz vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyor, saçlarını kesiyor, hastaneye götürüyor ve evlerinde temizliklerine kadar yapıyoruz. Ayrıca her yıl kış ayı öncesi evlerinde soba bulunan vatandaşlarımızın sobalarını söküp temizliyoruz. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir yaşam sunmak için başlattığımız bu proje ile kış aylarında kurulan sobaları söküp temizliyor ve kışa hazır bir şekilde muhafaza edilmesini sağlıyoruz. Kış aylarında da yine bu vatandaşlarımızın sobalarını kuracağız.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK BİZİM İŞİMİZ”

Göreve geldiği günden bu yana sosyal, kültürel, sağlık ve diğer önemli konularda başarılı çalışmalara imza attıklarını anlatan Başkan Tarhan, “Göreve geldiğimiz günden buyana Evde Yaşlı Bakım Hizmeti, Yasin Günleri, Hasta ve Yaşlılara ziyaret, Hasta yatağı, Tekerlekli sandalye gibi bir çok hizmeti bünyesinde barındıran projelerimizle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.