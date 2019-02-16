Başkan Tarhan Pazar’da Bez Çanta Dağıttı

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Cumartesi pazarında esnaf ve vatandaşlara Bez çanta dağıttı.

Çevreye olan duyarlılığımızı bu konuda da göstererek, farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Başkan Tarhan “Kadirli Belediyesi olarak poşet kullanımını azaltmak ve çevreci bilinçle hareketle, yaptırdığımız bez çantaları halkımıza ücretsiz dağıtıyoruz” dedi.

Tarhan, Arıtma tesisi gibi bir tesisi Kadirlimize kazandırmış bir belediye başkanı olarak, tüm projelerde olduğu gibi çevre konusunda da ilkleri Kadirlililerletanıştırdıklarını söyledi.

Atık yağ, pil plastik ve geri dönüşüm konusunda gerekli tüm adımları attıklarını söyleyen Başkan Tarhan, “Çevreci bir nesil yetişmesi için attığımız adımların yanı sıra, cam şişe kumbaraları, giysi toplama kutuları ve elektronik atık toplama kutularını ilçenin dört bir yanına yerleştirerek, atıkların geri dönüşüme kazandırmak için mücadele eden bir belediyeyiz. Ayrıca, ilçemizdeki tüm okullarda çevre eğitimleri verdik. Vatandaşlarımızda Çevreci bilincin öne çıkması noktasında çok güzel projeler ürettik. Gelecek nesillere güzel ve yaşanılabilir bir dünya bırakılması için Kadirli Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Pazar’da hemşehrilerimize bez çanta dağıttık.Ayrıca vatandaşlarımızı da çevre konusunda uyardık” dedi.