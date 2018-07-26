Başkan Tarhan Ticaret Odasında Projelerini Anlattı

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yapacağı ve yaptığı projelerin sunumunu Ticaret Odası Meclisinde anlattı.

Kadirli Ticaret Odası Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Ticaret Odası Başkanı Mehmethan Yüksel, Meclis Başkanı Ali Kollu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda yapmayı planladığı projeleri bir sunumla anlatan Başkan Tarhan, Savrun Çayı Rekreasyon Projesi, Tramvay, Teleferik, Kent Meydanı 2. Etap, Sağlıklı Yaşam Merkezi, Külliye, Galericiler Sitesi, Sebze Hali Kompleksi ve Spor kompleksi ile ilgili bilgiler verdi.

Soru cevap şeklinde gerçekleşen sunumda, ticaret odası yönetim kurulu üyelerinin de fikirleri soruldu.

Başkan Tarhan ayrıca son 1 yılda yapılan projeler hakkında da bilgi vererek şunları söyledi;

” Ticaret odası meclisinde yaptığımız ve yapacak olduğumuz projelerimizin sunumunu yaptık. İş adamlarımızın da fikirlerini dinledik. Ortak akılla Kadirlimizi yönetmeye çalışıyoruz. Yaptığımız projelerimiz ile halkımızın beklentilerine cevap verirken bundan sonra da yapacağımız projelerle ilçemize renk katmayı, çehresini değiştirmeyi ve modern bir Kadirli inşaat etme yolundaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.