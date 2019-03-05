Başkan Tarhan “trafik sorunlarına çözüm” müjdesi  

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, ilçede şehir içi ulaşım planı ve trafik sorunlarına çözüm amacıyla Ulaşım Master Planı için çalışmalara hız verildiğini söyledi.

Başkan Tarhan, Kadirli’ye davet edilen Konya Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Pl. Bölümü Başkanı, Şehir Plancı ve Ulaştırma Uzmanı Doç. Dr. Özel Karakayacı ile birlikte trafik sorununu masaya yatırdı.

Belediye İmar Müdürü Fahrettin Keskin ve diğer ilgililerin bulunduğu çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, trafik sorunu ile ilgili 6 aydan bu yana teknik personellerin Kadirli kent genelinde bütüncül ve parçacıl çözümler ile günümüze ve geleceğe hitap eden bir ulaşım planlaması ve sorunların giderilmesi amaçlı çalışma sürdürdüğünü söyledi.

Kadirli’nin önemli sorunlarından ulaşım konusunda ekiplerin sahada olduğunu belirten Başkan Tarhan, “Şehir merkezi ulaşım sorununun giderilmesi öncelikli çalışmalarımız arasında. Cevdetpaşa Ortaokulu yanında kavşak düzenlemesi, Harap Bahçe Köprüsü ve bağlayıcı yollar yapılacak.

Tuğra halı saha yanındaki Savrun Çayı üzerine köprü ile Osmaniye-Adana bağlantı yolu yapılacak. Doğu-Batı bölgelerindeki mevcut yol ve köprülerin düzenlenmesi, alternatif yollar, köprüler ile mevcut yolları yükünü azaltmak, insanların ulaşımda daha kısa ve güvenli ulaşıma kavuşması öncelikli hedefimizdir. İnşallah bunları hayata geçirerek Kadirlimizde trafik sorunu çözüme kavuşacak.” dedi.