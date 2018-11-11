Başkan Tarhan Üniversiteli Öğrencilerle Buluştu

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof.Dr. Mahmut Hamil NAZİK, Dekan Yardimcisi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Hilmi ALADAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Burak KOCAOĞLU, Fakülte Sekreteri V. C.Sadık KEMANECİ ve öğrencileri, Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Nermin BAHŞİ, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gıda Teknolojisi ve Organik Tarım İşletmeciliği Bölümleri öğrencileri ile Kadirli Belediyesi yemekhanesinde bir araya geldi.

Başkan Tarhan, öğrencilerimizle bir araya gelmekten mutluyuz diyerek şunları kaydetti;

“ Kadirli’de biz göreve gelmeden önce parklara kimse giremiyordu. Kabasakal Parkımızda ve etrafında gençlerimizin faydalanacağı kafeler açıldı. 2 Adet sinema salonunu hizmete açtık. Bu sinema salonlarında Türkiye ile birlikte vizyonda hangi filimler varsa aynı anda Sinemamızda da gösterime sunuluyor. Gençlerimizin nefes alabileceği ve bizlerinde büyük önem verdiği Savrun Çayı Rekreasyon projemizi hayata geçirdiğimizde hoşça vakit geçirebileceğiniz alan olacaktır. Muallim Bağda mesire alanı oluşturduk. Bir aya kadar mesire alanımız hizmete girecek. Sizlerinde bizlerden istediği bir şeyler varsa onları da yapmaya hazırız” dedi.

Öğrenci ve İdareciler Başkan Tarhan’a nazik davetinden dolayı teşekkür etti.