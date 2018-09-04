Başkan Tarhan “Zabıta”ları unutmadı

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Zabıta Teşkilatı’nın Kuruluşunun 192. Yıldönümü dolayısıyla personellerinin şahsında “Zabıta Haftası”nı kutladı.

Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, “Zabıta Haftası” etkinlikleri kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Deveci ile birlikte Zabıta Müdürü Osman Kıvrak ve personelleri, ziyaret ederek, çiçek hediye etti.

Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, zabıtanın halkla birlikte kamu görevi yapan birim olduğunu ifade ederek, sorumluluk alanı içinde şehrin düzenini ve halkın sağlık, selamet, refah ve huzurunu, sağlamak ve korumakla yükümlü özel bir kolluk gücü olduğunu söyledi.

Zabıtanın zor ve önemli görev üstlendiğini ifade eden Başkan Tarhan, “Zabıta teşkilatımız kökleşmiş bir teşkilatımızdır. Zorlu çalışma koşullarında iyi niyetle, samimiyetle, yeri geldiğinde saygıda, nezakette kusur etmeden, yeri geldiğinde de devletin ciddiyetini göstereceğiz. Yaptığınız iş zor bir iş. Önemli olan zoru başarabilmek. Kırıp dökmeden problemleri çözeceğiz. Sizin göreviniz belli bir disiplini sağlamaktır. Göreviniz sizlere büyük yükler ve sorumluluklar getiriyor. Bu yüklerin altında kalmadan, özverili, çalışkan ve adaletli biçimde çalışmaya devam edeceğinizi biliyorum. Başta Kadirlide ve ülkemizde halkın huzuru, refahı ve sağlığı için görev yapan tüm zabıta teşkilatımızın değerli üyelerinin 192. Kuruluş Yıldönümünü kutlar, saygılar sunarım” dedi.