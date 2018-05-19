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Başkan Tarhan’dan 19 Mayıs Mesajı147 defa okundu

kategorisinde,19 May 2018 - 23:05 tarihinde yayınlandı
Başkan Tarhan’dan 19 Mayıs Mesajı

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan mesaj yayımladı.

Başkan Tarhan, mesajında şunları belirtti: “Türk Milletinin onur mücadelesi olarak kabul ettiği, bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, fedakarlık, kahramanlık ve şerefle dolu tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan kurtuluş savaşı hareketinin başlatılarak aziz milletimizden alınan destekle bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının 99. Yıl dönümünü heyecanla kutluyoruz. Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, ebediyete intikal etmiş başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gazi ve şehitlerimizi en kalbi duygularımla, minnetle yad ediyor, tüm gençlerimizi sevgiyle selamlıyorum.”

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