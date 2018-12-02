Başkan Tarhan’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, belediye olarak çalışmaların engelli vatandaşların düşünülerek yapıldığını söyledi.

Tarhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, fiziki engellerin kaldırılması kadar, beyinlerdeki engellerin de kaldırılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşlarla ilgili projeleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini bildiren Tahran, şunları kaydetti:

“Günümüzde pek çok insan, engellerin yaşamlarına getirdiği sıkıntılara karşın, yaşama sevincini kaybetmeden toplumla iç içe yaşayabiliyor. Engellere takılıp kalmadan yaşama sıkıca sarılmanın, her şeye rağmen yaşamın tadını doyasıya çıkarmanın, engellerle en etkin mücadele yöntemi olduğu unutulmamalıdır. Kurumların yaptığı çalışmalar herkesi mutlu etmelidir. Kadirli Belediyesi olarak çalışmalarımız engelli vatandaşlarımızı düşünerek yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın başkalarına muhtaç olmadan toplumsal hayata katılmaları ve daha iyi hayat şartlarına kavuşabilmeleri için yapılan çalışmalar, toplumsal ilgi ve duyarlılığımız ile hız kazanmaktadır.”

Ayrıca Başkan Tarhan Pazartesi günü Köprübaşı Kent Meydanından başlayıp, uzun çarşı, çamlıkahve güzergahından Kabasakal parkı Engelli Koordinasyon merkezinde bitecek olan 10. engelliler yürüyüşümüze farkındalık yaratmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz dedi.