MENÜ
Bugün: 03 ARALIK 2018
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 95.799
DOLAR 5,2255
EURO 5,9276
ALTIN 206,72
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

Başkan Tarhan’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı109 defa okundu

kategorisinde,02 Ara 2018 - 21:19 tarihinde yayınlandı
Başkan Tarhan’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, belediye olarak çalışmaların engelli vatandaşların düşünülerek yapıldığını söyledi.

Tarhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, fiziki engellerin kaldırılması kadar, beyinlerdeki engellerin de kaldırılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşlarla ilgili projeleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini bildiren Tahran, şunları kaydetti:

“Günümüzde pek çok insan, engellerin yaşamlarına getirdiği sıkıntılara karşın, yaşama sevincini kaybetmeden toplumla iç içe yaşayabiliyor. Engellere takılıp kalmadan yaşama sıkıca sarılmanın, her şeye rağmen yaşamın tadını doyasıya çıkarmanın, engellerle en etkin mücadele yöntemi olduğu unutulmamalıdır. Kurumların yaptığı çalışmalar herkesi mutlu etmelidir. Kadirli Belediyesi olarak çalışmalarımız engelli vatandaşlarımızı düşünerek yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın başkalarına muhtaç olmadan toplumsal hayata katılmaları ve daha iyi hayat şartlarına kavuşabilmeleri için yapılan çalışmalar, toplumsal ilgi ve duyarlılığımız ile hız kazanmaktadır.”

Ayrıca Başkan Tarhan Pazartesi günü Köprübaşı  Kent Meydanından başlayıp, uzun çarşı, çamlıkahve güzergahından Kabasakal parkı Engelli Koordinasyon merkezinde bitecek olan 10. engelliler yürüyüşümüze farkındalık yaratmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz dedi.

 

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ