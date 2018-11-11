Başkan Tarhan’dan Atatürk posterli Türk bayrağı hediyesi

Esnaflara hayırlı işler dileklerinde bulanan Başkan Tarhan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Türk Milleti’nin yetiştirdiği en büyük liderlerden birinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu, Türk Milleti’nin Atatürk’ün düşüncelerinden, ilke ve devrimlerinden güç alarak ilerlemesini devam ettireceğini ifade eden Başkan Tarhan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 80. ölüm yıl dönümünde bir kez daha onu saygı ve minnetle anıyorum. Bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti sağlam tarihi ile geleceğe yön vermeye devam ediyor. Bizlere emanet ettiği bu kutsal vatan topraklarının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağına şüphemiz yoktur. Sadece kendi ulusu için değil, diğer ulusların da sevgi ve saygısını kazanarak bugün hala yaşayabilen tek dünya liderini şükranla anıyor, ölüm yıl dönümü anısına esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza Atatürk posterli Türk bayrağı hediye ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle yurdumuzun ve cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan’ın hediyesinden dolayı memnuniyetini ifade eden vatandaşlar ve esnaflar ise ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle andıklarını dile getirdiler.