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Başkan Tarhan’dan Atatürk posterli Türk bayrağı hediyesi113 defa okundu

kategorisinde,11 Kas 2018 - 19:55 tarihinde yayınlandı
Başkan Tarhan’dan Atatürk posterli Türk bayrağı hediyesi
Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Atatürk’ü ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde esnaflara ve vatandaşlara binlerce Atatürk posterli Türk bayrağı hediye etti.

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