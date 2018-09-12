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Başkan Tarhan’dan Mhp Genel Başkanı Bahçeli’ye Ziyaret596 defa okundu

kategorisinde,12 Eyl 2018 - 15:15 tarihinde yayınlandı
Başkan Tarhan’dan Mhp Genel Başkanı Bahçeli’ye Ziyaret

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, bir dizi açılış için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek Kadirli’ye davet etti.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yapımı tamamlanan projelerin açılışları için MHP Genel Merkezinde Hemşehrimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettik diyerek ” Genel Başkanımıza Açılışını yapacağımız projeler hakkında sunum yaptık. Açılışlar için Kadirli’ye davet ettik. Yaptığımız ve yağacağımız projeler hakkında da geniş bir bilgi verdik” dedi.

Başkan Tarhan ayrıca Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye Kadirli Demirspor forması ile tespih ve çeşitli hediyeler takdim ettiği ziyarette Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin Kadirli’ye geleceğinin müjdesini verdiği bildirildi.

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