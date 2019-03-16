Başkan Tarhan’ın Çanakkale Zaferinin 104. Yıl Dönümü Mesajı

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104’üncü yıl dönümünü idrak etmenin onurunu yaşadığını dile getirdi.

Başkan Ömer Tarhan, şu ifadeleri kullandı:

“İstiklal Savaşı’nda elde edilen zaferin adeta bir “ön sözü’’ ve başlangıcı olan Çanakkale zaferi, milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biridir. Fedakârlığın doruk noktasına ulaştığı bir var olma ve yok olma mücadelesi olan Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkânsızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu bütün dünyaya göstermesi bakımından tarihi bir öneme sahiptir.

Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidirler ki, temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en kutsal emanet olarak muhafaza edilecektir.

Bu duygularla; Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü münasebetiyle de, bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum.”