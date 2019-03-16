maltepe escort
kartal escort
Başkan Tarhan'ın Çanakkale Zaferinin 104. Yıl Dönümü Mesajı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
MENÜ
Bugün: 16 MART 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 103.304
DOLAR 5,4457
EURO 6,1700
ALTIN 228,06
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

cesme escort

Başkan Tarhan’ın Çanakkale Zaferinin 104. Yıl Dönümü Mesajı71 defa okundu

kategorisinde,16 Mar 2019 - 15:05 tarihinde yayınlandı
Başkan Tarhan’ın Çanakkale Zaferinin 104. Yıl Dönümü Mesajı

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104’üncü yıl dönümünü idrak etmenin onurunu yaşadığını dile getirdi.

Başkan Ömer Tarhan, şu ifadeleri kullandı:

“İstiklal Savaşı’nda elde edilen zaferin adeta bir “ön sözü’’ ve başlangıcı olan Çanakkale zaferi, milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biridir. Fedakârlığın doruk noktasına ulaştığı bir var olma ve yok olma mücadelesi olan Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkânsızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu bütün dünyaya göstermesi bakımından tarihi bir öneme sahiptir.

Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidirler ki, temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en kutsal emanet olarak muhafaza edilecektir.

Bu duygularla; Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü münasebetiyle de, bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum.”

 

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ
watch movies online maltepe escort alanya escort konya escort atasehir escort