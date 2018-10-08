Başkan Uyan göz yaşları arasında toprağa verildi

Merhum Mustafa Uyan’ ın cenazesi Osmaniye, Salih Bahçeli Cami’nden öğle namazına müteakiben kaldırıldı. Cenazeye TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, TÜED Genel Merkez üst yönetimi, TÜED İsk Şube İkinci Başkanı Hüseyin Göde, şube yönetim kurulu üyeleri, Türkiye genelindeki bazı şube başkanları, İskenderun’dan eğitimci iş adamı Nuri Üysen, bazı gazeteciler, Osmaniye’ ‘deki siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda seveni ve yakınları katıldı. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, merhumun evi önünde helallik alınırken yaptığı konuşmada Mustafa Uyan’ ın değerli bir insan olduğuna dikkat çekti ve tüm hizmetlerine teşekkür ederek, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. Merhum Mustafa Uyan dua ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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