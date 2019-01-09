Başkanı Kadir Kara’dan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Kadir Kara mesajında; “Güçlü bir toplum olma yolundaki en önemli basamaklardan birisinin de gazetecilik mesleğinin güçlü olmasına bağlıdır. Basın mensupları, gücünü kamuoyu desteğinden alan, kamuoyunu bilgilendirmek, vatandaşların haber alma hakkını ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışıyla yerine getirmek gibi birçok önemli görevler üstlenmektedir. Gerek ulusal basın temsilcilerimiz, gerekse yerel basın mensuplarımız Osmaniyemizde gelişen haberleri yayın organlarına taşıyarak, vatandaşların doğru ve hızlı bilgilenmesi için çaba sarf ediyorlar. Mesai saati kavramı olmaksızın çalışarak halkın haber alma ve bilgi edinme hakkı için yazılı, görsel ve işitsel alanlarda mücadele eden tüm basın mensuplarına en kalbi duygularımla selam ve saygılarımı sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle görevi başında vefat eden basın mensuplarını rahmetle anıyor, gazetecilik mesleğine emek vermiş gönül vermiş tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum.” Dedi.