Bayram kömbesi, tezgahlarda

Osmaniye’de Ramazan Bayramının vazgeçilmez lezzeti olan kömbe, tezgahlarda yerini almaya başladı. Yapımı zahmetli olduğu için genelde hazır satılan kömbe, bu yıl kilosu 10 ile 15 lira arasında değişen fiyatlarla müşterilere sunulacak. Cevdet Sunay Caddesi üzerindeki Tutkun Kardeşler Unlu Mamulleri İşletmecisi Nevzat Kaya, hazır kömbenin evde yapılandan daha ucuza geldiğini belirterek, bayram kömbesinin fiyatlarının, geçen yıla oranla çok az miktarda arttığını söyledi. Şeker, un ve susam gibi malzemelerin kilo fiyatlarının büyük oranda arttığını, buna karşılık kömbe satış fiyatlarına ise çok cüzi bir artış eklendiğini kaydeden Kaya, “Ürünlerimizin kilosunu çeşitlerine göre 10, 13 ve 15 lira arasında değişen fiyatlarla müşterilerimize sunmaktayız. Tereyağlı kömbenin kilosu 14, zeytinyağlı 12, Ayçiçeği yağlı 10 lira ve Maraş çöreği ise tuzlu şekerli 13 liradır. Ramazan bayramının vazgeçilmez lezzeti kömbe uygun fiyatlarla müşterilerimize sunmaktayız” dedi. Bayrama sayılı günler kala, yoğun talep nedeniyle fazla mesai yaptıklarını belirten Kaya, kömbenin her yerden alınmamasını, üretim yerlerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığın bilinmesi gerektiğini belirterek, “Tüm müşterilerimiz üretim tesisimizi gelip görebilirler. Temiz ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde sağlıklı üretim yapmaktayız. Kömbelerin, cevizli ve susamlı, üzümlü, zeytinyağlı, ayçiçeği yağlı ve tereyağlı-mayasız olmak üzere birçok çeşidini yapıyoruz. İçerisinde sıvı yağ, un, şeker, süt, yoğurt ve maya ile çeşitli baharatlar bulunmaktadır. Buraya gelen vatandaşlarımız her damak tadına uygun, her çeşit bayram kömbesini bulabilmekteler” diye konuştu. Nevzat Kaya, kömbenin en önemli özelliğinin, uzun süre bozulmaması ve bayatlamaması olarak bilindiğini ve evde yapılması geleneğinin, yavaş yavaş kaybolduğunu belirterek, hazır kömbelerin, maliyetinin ucuza gelmesinden dolayı daha çok tercih edildiğini kaydetti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

