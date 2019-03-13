maltepe escort
kartal escort
Bekçi ve Jandarma Uzman Çavuşlardan Kaymakam ziyareti - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
MENÜ
Bugün: 14 MART 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 102.197
DOLAR 5,4612
EURO 6,1917
ALTIN 229,94
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

cesme escort

Bekçi ve Jandarma Uzman Çavuşlardan Kaymakam ziyareti206 defa okundu

kategorisinde,13 Mar 2019 - 17:23 tarihinde yayınlandı
Bekçi ve Jandarma Uzman Çavuşlardan Kaymakam ziyareti

Osmaniye’nin Toprakkale İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve yeni başlayan çarşı mahalle bekçilerini ve İlçe Jandarma Komutanlığında göreve başlayan uzman çavuşları makamında kabul etti. Personellere İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Fatih Kurtuluş ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Yılmaz eşlik etti. Kaymakam Yıldırım, bekçileri ve jandarma personeline görevlerinde başarılar dileyerek, “Eğitimlerini tamamlayıp göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçilerimiz ve Jandarma Uzman Çavuşlarımız bundan sonra İlçemizin ve vatandaşımızın huzur ve güvenliği için görev yapacaklar. Çarşı ve mahalle bekçilerimiz ve Jandarma Uzman Çavuşlarımıza hayırlı olsun diyor, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum.” dedi.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ