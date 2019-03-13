Bekçi ve Jandarma Uzman Çavuşlardan Kaymakam ziyareti

Osmaniye’nin Toprakkale İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve yeni başlayan çarşı mahalle bekçilerini ve İlçe Jandarma Komutanlığında göreve başlayan uzman çavuşları makamında kabul etti. Personellere İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Fatih Kurtuluş ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Yılmaz eşlik etti. Kaymakam Yıldırım, bekçileri ve jandarma personeline görevlerinde başarılar dileyerek, “Eğitimlerini tamamlayıp göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçilerimiz ve Jandarma Uzman Çavuşlarımız bundan sonra İlçemizin ve vatandaşımızın huzur ve güvenliği için görev yapacaklar. Çarşı ve mahalle bekçilerimiz ve Jandarma Uzman Çavuşlarımıza hayırlı olsun diyor, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum.” dedi.

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