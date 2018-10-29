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Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyetimizin 95.Yılı Kutlu Olsun131 defa okundu

kategorisinde,29 Eki 2018 - 16:53 tarihinde yayınlandı
Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyetimizin 95.Yılı Kutlu Olsun

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95 ’inci yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Belediye Başkanı Kadir Kara mesajında; “Kahraman ecdadımızın bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimize son nefesimize kadar sahip çıkarak manevi değerlerini yüceltmek ve daima ileriye taşımak hepimizin tartışılmaz görevidir. Cumhuriyet, bu ülkenin bozulmaz simgesi ve hiç sönmeyen bir meşale gibi ülkemizi ebed müddet aydınlatmış ve aydınlatmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutluyorum. Ne Mutlu Türk’üm Diyene.” İfadelerini kullandı.

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