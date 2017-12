Belediye Başkanı Kadir Kara Fenilketonüri Hastaları Ve Aileleri İle Bir Araya Geldi

Osmaniye Belediyesi Fenilketonüri Hastalarına Her Ay 30 Koli Yılda 360 Koli Düşük Proteinli Glutensiz Gıda Kolisi Verecek

Osmaniye Belediyesi, il genelinde bulunan fenilketonüri hastalarına düşük proteinli glutensiz gıda yardımı yaptı. Yürütülen çalışmalar sonucu fenilketonüri teşhisi konulan 30 hastaya Osmaniye Belediyesi tarafından düşük proteinli glutensiz gıda kolisi verildi.

Her ay 30 adet olmak üzere bir yıl içerisinde toplam 360 adet düşük proteinli glütensiz gıda kolisi hazırlanarak düzenli olarak Osmaniye Belediyesi tarafından dağıtılacağı kaydedildi.

Fenilketonüri hastaları Osmaniye Gönüllü Temsilcisi Sariye Talmaç, açılış konuşmasını yaparak fenilketonüri hastalığı ile ilgili bilgiler verdi. Talmaç, bu gıdaları bulmakta ve almakta zorluk çektiklerini kaydederek desteklerinden dolayı Başkan Kadir Kara’ya teşekkür etti.

Fenilketonüri hastalığı bulunan çocukların ve ailelerin her zaman yanlarında olduğunu belirten Belediye Başkanı Kadir Kara; “Belediyeler, şehirde yaşayan vatandaşların sağlık sorunları, sosyal sorunları yaşlı genç demeksizin her alanda yanlarında olmak, onlara el uzatabilmek, yaşamlarını daha kolay bir hale getirebilmek için hizmet vermek zorunda olan kurumlardır. Fenilketonüri hastalığı çölyak hastalığına göre biraz daha ileri düzeyde olan bir hastalık. Her ailemizin imkânı bu çocuklarımızın ihtiyaçlarını ve onların özel yiyeceklerini karşılamakta yeterli güce sahip olamıyor. Biz yerel yönetim olarak sizlere bu destekleri imanımız ve inancımızın gereği adına, kardeşlik hukukumuz adına sizlerin her aşamada elinden tutmak, yaşama daha güvenle bakmanızı ve çocuklarımızın gülerek bakmasını sağlayabilmek açısından her şeyi yapmak zorundayız. Bundan sonraki süreçte imkânlar ve kaynaklarımız ölçüsü içerisinde her zaman yanınızdayız. Sizlere yapılan yardımlardan asla kısıtlamalar olmayacak. Yetişebildiğimiz noktaya kadar hiçbir tereddütünüz olmasın. Üzülmenizi istemiyorum. Yavrularımıza şifalar niyaz ediyorum. Sizlere Cenab-ı Mevla’dan güç niyaz ediyorum. Allah’ın izniyle Osmaniye Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız.”ifadelerini kullandı.

Hasta yakını Meryem Temiz; “Çok sevindik. Çünkü maddi ve manevi yönden çok büyük yardım oldu. Sevinç hiçbir zaman anlatılmaz. Belediye başkanımız ve emeği geçenlerin hepsine çok teşekkür ederim.” Dedi.

Duygu develi ve Meral Pancar ise, Gıda paketimiz çok güzel olduğunu ifade ederek daha önce böyle bir yardım almadıklarını belirttiler. Ürünler çok pahalı. Farkındalık yarattığı ve bizlere desteklerinden dolayı belediye başkanımız Kadir Kara’ya eve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Belediye Meclis salonunda gerçekleşen törene Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ile birlikte belediye başkan yardımcıları ve Ak Parti Belediye Meclisi Sağlık Komisyon Üyesi Zekiye Yılmazer katıldı.

