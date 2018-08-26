Belediye Başkanı Kadir Kara Hizmete Açılan Devlet Bahçeli Alt Geçit ve Meydanı’nı İnceledi

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, arife günü ana hatları tamamlanan ve vatandaşların hizmetine sunulan Devlet Bahçeli Alt Geçit ve Meydanı’nı inceledi. Geçtiğimiz Ramazan ayında hizmete açılan alt geçidin hemen ardından kurban bayramı öncesi yan yollar ve kavşaklar asfaltlanarak trafiğe açıldı.

BAŞKAN KADİR KARA, ‘İNSAN HAYATI BİZİM VE HEPİMİZ İÇİN HER ŞEYDEN ÖNEMLİ VE DEĞERLİDİR’

Devlet Bahçeli Alt Geçit ve Meydan düzenleme projesi ile ilgili açıklamada bulunan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Belediye olarak hemşerilerimizin mübarek kurban bayramını huzur, mutluluk ve esenlik içerisinde geçirebilmeleri için yirmi dört saat esasına dayalı olarak elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Geçtiğimiz Ramazan ayında alt kısmını ve kurban bayramında da üst yapısını tamamladığımız Devlet Bahçeli Alt Geçit ve Meydan düzenleme projesinin yaklaşık yüzde doksan beşini tamamlamış bulunuyoruz. Sadece peyzaj bölümlerimiz kaldı onları da bayramdan sonra tamamlayacağız. Ama ana hatlar itibarı ile tamamlanmış vaziyette ve Osmaniyeli hemşerilerimizin hizmetine sunulmuştur. Proje ile ilgili olarak bazı düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler içerisinde bazı kavşaklarımız kapatıldı ve bazı kavşaklarımız yeniden düzenlendi. Şartlara ve ihtiyaçlara göre yapılan bu değişikliklerden inşallah Osmaniyeli hemşerilerimiz mutlu olacaktır. Çünkü insan hayatı bizim ve hepimiz için her şeyden önemli ve değerlidir. En başta bunu esas alarak düzenledik ve hizmete açtık. Yüzde yüz tamamlanmamış olmasına rağmen trafik açısından seyrüsefere imkân sağlayarak sunduğumuz bu projenin muhterem Osmaniyeli hemşerilerime hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor kurban bayramlarını tebrik ediyorum.”ifadelerini kullandı.