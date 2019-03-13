maltepe escort
kartal escort
Belediye Başkanı Kadir Kara’dan, Tıp Bayramı Mesajı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
MENÜ
Bugün: 14 MART 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 102.197
DOLAR 5,4612
EURO 6,1917
ALTIN 229,94
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

cesme escort

Belediye Başkanı Kadir Kara’dan, Tıp Bayramı Mesajı114 defa okundu

kategorisinde,13 Mar 2019 - 17:39 tarihinde yayınlandı
Belediye Başkanı Kadir Kara’dan, Tıp Bayramı Mesajı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Kadir Kara mesajında; “İnsanların mutlu ve kaliteli bir yaşam sürmelerinin ilk koşulu sağlıklı olmasıdır. Bu doğrultuda hayatlarını hayat kurtarmaya adayan sağlık çalışanlarımızı saygıyla selamlıyorum. Sağlık sektörünün her kademesinde görev yapan çalışanlarımız, Osmaniyemizde ve ülkemizin her noktasında insan hayatının kutsallığından ödün vermeden üst düzey gayret, sabır ve fedakârlıkla vatandaşlarımıza en yüksek standartlarda hizmet sunmaya çalışmaktadır.

Fedakarca bizlere hizmet veren sağlık çalışanlarımıza yönelik yapılan şiddetin her türlüsünü kınıyor ve son bulmasını diliyorum.

Bu duygularla sağlık alanındaki tüm çalışanlarımızın Tıp Bayramını tebrik ediyor görevlerinde üstün başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ