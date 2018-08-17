Belediye Başkanı Ömer Tarhan’ın Kurban Bayramı Mesajı

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Kurban Bayramı dolayısıyla nedeniyle bir mesaj yayınlayarak Türk-İslam Alemi’ne “Hayırlı Bayramlar” dileklerinde bulundu.

Başkan Tarhan, mesajında bayramların insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, küslüklerin unutulduğu, birbirlerini kardeşçe kucakladığı günler olduğunu söyledi.

Dini bayramlarımızdan olan mübarek Kurban Bayramı’na milletçe el ele gönül gönüle ulaşmanın heyecanını yaşandığını ifade eden Başkan Tarhan, şunları kaydetti:

“Bayramlar, sevinme günüdür, barış günüdür. Her türlü olumsuz düşünceleri bir kenara bırakıp kucaklaşma günüdür. Birlik beraberlik içerisinde huzura yürüme günüdür.

Asırlardır bizleri birbirimize bağlayan manevi değerlerimizden biri olan Kurban Bayramının, başta Kadirli’mize, ülkemize, Türk-İslam alemine ve dünya insanlığı adına hayırlara vesile olmasını dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle, hemşerilerimizin, mesai arkadaşlarımın ve aile bireylerinin bayramlarını yürekten kutlar, esenlik dileklerimle saygı ve sevgilerimi sunarım.

Kurban Bayramınız mübarek olsun.”