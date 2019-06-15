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Belediye ücretsiz yaz spor okulları kayıtları başlıyor - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Belediye ücretsiz yaz spor okulları kayıtları başlıyor23 defa okundu

kategorisinde,15 Haz 2019 - 16:16 tarihinde yayınlandı
Belediye ücretsiz yaz spor okulları kayıtları başlıyor

Osmaniye Belediyesi tarafından, “Sağlıklı ve Eğlenceli Bir Yaz İçin” sloganı ile bu yıl on birincisi yapılacak olan Ücretsiz Yaz Spor Okulları kayıtları 17 – 27 Haziran tarihleri arasında alınacak. Belediyenin sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 7 – 14 yaş arası çocuklara yönelik açılacak olan yaz spor okullarında, basketbol, futbol, voleybol, badminton, tırmanma, dart, izcilik, bocce, satranç, su kanosu, okçuluk, çim hokeyi ve masa tenisi branşlarında eğitimler verilecek. Kayıtlarda öğrencilerden sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve öğrenci belgesi istenirken, kayıt sırasında velilerin de yanlarında olması gerektiği belirtildi. Kayıtlar belediye girişindeki stantlarda kurs eğitmenleri tarafından yapılacak. 1 temmuz – 2 ağustos tarihleri arasında tek dönem halinde yapılacak 11. Yaz Spor Okullarında, öğrencilere belli noktalardan servis imkânı sağlanacak.

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