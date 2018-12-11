Belediyeden yakacak yardımı

Kadirli Belediyesi, dar gelirli ailelerin yakacak ihtiyacına katkı vermek için odun desteğinde bulunuyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından her bir aşaması büyük bir titizlikle yapılan ayrıştırma sonucu elde edilen odun parçaları düzenli bir şekilde çuvallara yerleştiriliyor.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekiplerince tek tek tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerle Halk Eğitim Merkezi kurslarına götürülüp teslim ediliyor.

Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, sosyal belediyecilik anlayışı içinde çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Her kış olduğu gibi bu yıl da imkanlar dahilinde vatandaşların evlerini ısıtmalarına katkıda bulunmaya devam ettiklerini belirten Başkan Tarhan, “Kadirli Belediyesi olarak halkımıza en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Kış mevsimine girdiğimiz şu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin evlerini ısıtmalarında kullanmak üzere odun yardımı için çalışmalarımızı hızlandırdık. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ilçede yaz ayında meydana gelen hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle yıkılan ağaçlarla budama yapılan ağaçların dallarını yakacak odun yapılıyor. Bu odunları ise yapılan tespit sonrası ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslara veriyoruz.” dedi.