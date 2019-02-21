Belen’de Cumhur İttifakından nokta ziyaretler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) ilçe teşkilatları Belen’de stratejik anlamda nokta ziyaretler düzenleyerek 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminden galip ayrılmak istiyor.

İttifak Adayı GÜL: “Cumhur İttifakıyla Belen’de, Hatay’da kalkınacak!”

Cumhur İttifakı’nın İlçe Başkanları Seyfullah GÜRBÜZ, Enis GÖÇMEN ve Belen Belediye Başkan Adayı İbrahim GÜL seçim çalışmalarına ara vermeden devam ederken Meclis Üyesi Adayları da sahaya inmiş görünüyor. Mahalli idareler seçimine yön verecek, kilit nokta da olan Meclis Üyesi Adayları bu hafta içinde belirlendi. Bilindiği üzere Belen ilçesinden; iki ( 2 ) kontenjan, on üç ( 13 ) asıl aday olmak üzere toplam on beş ( 15 ) meclis üyesi seçilecek. Belen’de Cumhur İttifakı tarafından belirlenen meclis üyesi adayları halktan takdir toplarken, yürütülen seçim çalışmalarına ise en büyük destek yine meclis üyesi adaylarından geldi. İlçe teşkilatlarının desteği ile çalışmalara devam eden İttifak Adayı GÜL: “Sıcakkanlı bir milletiz. Belenli hemşerilerim de ziyaretlerimizde oldukça samimi davranışlar bulunuyorlar. Bunları gördükçe mutlu oluyor, vatandaşlarla daha çok bir araya gelmek istiyoruz. Bizleri tanıyan gönül veren insanlar belediyecilik anlamında ne işler başaracağımızı da biliyorlar. Biz de misafir olduğumuz yerlere bunları anlatıyoruz. İnşallah cumhur ittifakıyla Belen’de, Hatay’da kalkınacak.” dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında yapılan ziyaretlerde İbrahim GÜL’ü karşılayan gençler, sevgi gösterisinde bulunurken yaktıkları meşaleler ile geceyi gündüze çevirdi. İttifak Adayı İbrahim GÜL Yakılan meşalelerin yangına mahal vermemesi için gençleri uyardı.