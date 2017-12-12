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Besi Sığırcılığı ve Süt Hijyeni Kursiyerlerine sertifika230 defa okundu

kategorisinde, 12 Ara 2017 - 15:28 tarihinde yayınlandı
Besi Sığırcılığı ve Süt Hijyeni Kursiyerlerine sertifika

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde açılan, Besi Sığırcılığı ve Süt Hijyeni kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı. Düziçi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Düziçi Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü işbirliğiyle Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen Besi Sığırcılığı kursuna 38 kursiyerin, Süt Hijyeni Kurslarına ise 14 kursiyerin katıldığı kaydedildi. Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler için Düziçi Halk Eğitim Merkezinde sertifika töreni düzenlendi. Programa, İlçe Kaymakamımız Mustafa Koç, İl Müdürü İbrahim Sağlam, İlçe Müdürü Fevzi Soner Çerçi, Düziçi Belediye Başkan Vekili Mehmet Alaca, Ziraat Odası Başkanı Ünal Köksal, Kurum amirleri, Düziçi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personelleri ve çiftçiler katıldı. Sertifika Töreninden sonra Karamıklar Zeytinyağı Fabrikası Salamura tesisi açılışı gerçekleştirildi. İlçede toplam 5 adet Zeytinyağı fabrikası, salamura tesisi bakımından hizmet veren 2. salamura tesisi ve kapasite olarak 332 ton kapasite ile İlçenin en büyük salamura tesisi olduğu kaydedildi. Ayrıca bu tesis için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Ekonomik Yatırım Programı ile 726 bin 656 TL hibe ödemesi yapıldığı belirtildi.
Haber:İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)

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