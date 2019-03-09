Bestami Yazgan Şiir Yarışması’nın 4’üncüsü yapılacak

Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) tarafından, liseler arası düzenlenecek olan “Bestami Yazgan Şiir Yarışması”nın 4’üncüsü için başvurular alınmaya başladı. CGC Başkanı Ali Cihangir, dernek binasındaki basın toplantısında, Osmaniyeli şair ve yazar Bestami Yazgan adına yapılacak olan ödüllü şiir yarışmasında, Türkiye genelinden katılımcılar beklendiğini ifade ederek, şiirlerin e-posta yoluyla byazgansiiryarismasi@gmail.com adresine öğrenci veya okul tarafından 5 Nisan’a kadar gönderilebileceğini kaydetti. Şiirlerin, seçici kurul tarafından değerlendirileceğini, dereceye girecek şiirlerin sahiplerine 19 Nisan’da düzenlenecek “9. Güneysu Dergisi Şiir Şöleninde” verileceğini aktaran, “Hemşerimiz Bestami Yazdan, kentimiz ve ülkemiz için önemli bir şair ve yazardır. Eserleri ilkokul kitaplarınaa girdi. Şiir dalında yurt içi ve yurt dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinden bazıları bestelendi, bazıları da ders kitaplarına girdi. Cemiyetimizin de yayın organı Güneysu Dergisinin de kurucularından olan Yazgan adına şiir yarışması düzenlemekten mutluyuz. Yarışmanın ödül töreni ise 19 Nisan günü Osmaniye’de 9. Güneysu Şiir Şöleni’nde yapılacaktır. Dolayısıyla yarışma hazırlıkları bir yandan da düzenlenecek olan 9. Güneysu Şiir Şöleni hazırlıkları manasına geliyor. İl dışından gelecek tanınmış şairlerin, Osmaniye’den katılacak şairlerin yanı sıra bu yıl bunların arasına ödül alan liseli şairler de katılacak” şeklinde konuştu. Cihangir, yarışmada dereceye girenlere ödüller verileceğini belirterek şöyle devam etti: “Yarışmanın seçici kurulu Akademisyen yazar Prof. Dr. Halit Karatay, Akademisyen yazar Doç. Dr. Ömer Tuğrul Kara, Akademisyen Yazar Doç. Dr. Yunus Kaplan, şair yazar Dr. Osman Arslan, şair yazar Yusuf Dursun, şair yazar Hayrettin Durmuş, şair yazar Ahmet Döğru’un değerlendirmesi sonucunda birinciye 2 bin, ikinciye bin 500, üçüncüye bin lira ödül verilecek. Yarışmada ayrıca jüri özel ödülünü kazanan öğrencimize 500 lira ödül verilecek”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE