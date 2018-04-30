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Beton mikserinin altında kalan motosikletin sürücüsü öldü2354 defa okundu

kategorisinde,30 Nis 2018 - 16:42 tarihinde yayınlandı
Beton mikserinin altında kalan motosikletin sürücüsü öldü

Osmaniye’de beton mikserinin çaptığı motosikletin sürücüsü 60 yaşındaki Ömer Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza 15.30 sıralarında Musa Şahin Bulvarı Çifte Petroller Kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirtilmeyen 34 TJ 7594 Plakalı beton mikseri, 80 AAC 256 Plakalı Ömer Aslan idaresindeki motosiklete çaptı. Kaza sonrası bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Araç altında kalan motosikletin sürücü Ömer Aslan, olay yerinde yaşamını kaybetti. Kaza sonrası bölgeye gelen Aslan’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ve Cumhuriyet Savcısının kaza yerindeki incelemesinin ardından, ceset konulduğu ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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