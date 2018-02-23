Beyazay Derneği Osmaniye Şubesinden İşkur’a Ziyaret

Türkiye Beyazay Derneği Osmaniye Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak’ımakamında ziyaret etti.Dernek yetkilileri,ziyarette SODES (Sosyal Destek Programı)kapsamında açılacak kurslarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Göçle gelen ailelere,yoksullara ve engellilere, işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu mesleki nitelik kazandırmayı hedeflediklerini belirten dernek yetkilileri masa tenisi, çağrı merkezi operatörlüğü, gitar, bağlama, santranç, bilgisayarlı muhasebe, aşçılık, komilik mesleklerinde kurs açmayı planladıklarını dile getirdi.Toplumun dezavantajlı kesimlerinin bu tür kurslar sayesinde sosyal hayata uyum becerilerininde artacağını belirten dernek yetkilileri İŞKUR’un verdiği destekten dolayı İl Müdürü Altunkaynak’a teşekkür etti.

Ziyarete dernek başkanı İlhan Karataş’ın yanı sıra, Osman Turunç, Mustafa Düzenli, Ahmet Çelebi, Murat Güleç ve Murat Işık katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Ahmet Altunkaynak toplumsal dayanışmayı ve bütünleşmeyi güçlendirecek projelerle ilgili yürüttüğü çalışmalardan dolayı Beyazay Derneğine başarılar diledi.