maltepe escort
kartal escort
Biber görünümlü limon görenleri hayrete düşürdü - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
MENÜ
Bugün: 18 MART 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 104.645
DOLAR 5,4640
EURO 6,1989
ALTIN 229,22
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

cesme escort

Biber görünümlü limon görenleri hayrete düşürdü58 defa okundu

kategorisinde,18 Mar 2019 - 16:01 tarihinde yayınlandı
Biber görünümlü limon görenleri hayrete düşürdü

Osmaniye’de, limon ağacından kopartılan biber görünümlü limon, görenleri hayrete düşürdü. Merkeze bağlı Kayalı Köyünde oturan emekli işçi Ömer Mazı (65) bahçesinde limon toplarken ağaçtaki bibere benzeyen meyveyi fark etti. Hayretler içerisinde kalan Mazı, ağaçtan kopardığı yaklaşık 12 santim uzunluğundaki limonu alarak evine geldi. Biber görünümlü limonu ailesine ve komşularına gösteren Mazı, “İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım ve çok şaşırdım.Limonları toplarken önce biber sandım ama kopartıp incelediğimde limon olduğunu fark ettim. Benim gibi ailem ve komşularda ilk gördüklerinde biber sandılar.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ
watch movies online maltepe escort alanya escort konya escort atasehir escort