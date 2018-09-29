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Bıldırcın sesi çıkaran 9 cihaz ele geçirildi29 defa okundu

kategorisinde,30 Eyl 2018 - 00:31 tarihinde yayınlandı
Bıldırcın sesi çıkaran 9 cihaz ele geçirildi

Osmaniye’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’nde görevli av koruma kontrol ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, bıldırcın sesi çıkaran 9 cihaz ele geçirildi. Merkez ilçe, Kadirli ve Düziçi ilçelerinde ki av sahalarında son bir hafta içerisinde yapılan denetim ve kontrollerde avcılık belgesi olmadan av yapan şahıslar hakkında işlem yapılırken, belgeli avcılar ise incelendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü ekiplerince 2018-2019 av sezonunda av koruma kontrol faaliyetlerinin gece ve gündüz yoğun bir şekilde devam etmekte olduğu, özellikle geceleri yapılan kontrollerde, tespit edilen bıldırcın sesi çıkaran cihazların toplandığı kaydedildi. Av koruma faaliyetlerinin aralıksız devam etmekte olduğunun vurgulandığı açıklamada, son bir hafta içerisinde toplam kullanımı yasak olan 9 cihazın araziden alındığı bildirildi.

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