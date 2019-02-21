Bilek güreşi şampiyonlarına ödül

Osmaniye’de ilk kez Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen bilek güreşi il birinciliği müsabakaları sona erdi. Dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle ödüllenirini aldı. Okul Sporlarının 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı faaliyetleri kapsamında, gençler A-B bilek güreşi il birinciliği müsabakaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Osmaniye Gençlik Merkezi spor salonunda gerçekleşti. Sağ ve sol kolda 8 sıklette yaklaşık 50 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular dereceye girmek adına kıran kırana mücadele etti. Büyük çekişmelerin yaşandığı Bilek Güreşi İl Birinciliğinde kategorisinde ve kilosunda birinci olan sporcular grup müsabakalarında Osmaniye’yi temsil etmek hakkı kazandı. Dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile madalyaları takdim edildi.

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