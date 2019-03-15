Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri OKÜ’yü gezdi

Osmaniye Merkezde bulunan Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ni (OKÜ) gezdi. Ziyaret, Merkez Müdürü Cuma Ali Kılıç öncülüğünde, öğretmen ve 80’e yakın öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler ilk olarak kütüphaneyi gezip kitaplar ve kütüphane hakkında genel bilgi aldı. Daha sonra Celil Atasever Oyuncak Müzesi’ne geçen öğrenciler burada unutulmaya yüz tutmuş ve Türk kültürüne ait oyuncakları gördü. Gezinin sonunda OKÜ Merkez Araştırma Laboratuvarına (OKÜMERLAB) geçen öğrenciler burada Toprak Analizi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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