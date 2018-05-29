Binlerce mahalleli iftar sofrasında buluştu

Belediyesi’nin şehrin farklı noktalarından düzenlediği iftar yemekleri devam ediyor. Kentin çeşitli noktalarında verilen iftar yemeklerine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Ramazan ayında binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturan Osmaniye Belediyesi üçüncü mahalle iftarını Dumlupınar, Yeni Mahalle, Rahime Hatun ve Yunus Emre Mahallelerinin ortak noktası olan Dumlupınar Yürüyüş Yolunda düzenlendi. Cadde üzerine açılan iftar sofrasına binlerce vatandaş katıldı.İftar yemeğine katılanlara tek tek ‘hoş geldiniz’ diyen Başkan Kadir Kara’ya, iftara katılan vatandaşlar ise bu manevi havayı kendilerine yaşattığınız için teşekkürlerini ilettiler. Katılımın oldukça yüksek olduğu iftar yemeği öncesi Kur-an’ı Kerim okundu, dua yapıldı. Belediye Başkanı Kadir Kara, “Bir mübarek ramazan ayında daha bizi sizlerle buluşturduğu için rabbime hamd ediyorum. Ramazan ayının hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Allah’ın izni ve inayetiyle önümüzdeki ramazan aylarında da hep birlikte bu meydanlarda iftar yapmayı, ekmeklerimizi paylaşmayı nasip etmesini Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum. Katkı ve katılımlarınızdan dolayı hepinizi canı gönülden selamlıyorum. Hepinizden Allah razı olsun.” İfadelerini kullandı. Mahalle iftar yemeğine Belediye Başkanı Kadir Kara’nın yanı sıra MHP Kadın Kolları İl Başkanı Saadet Selcen Taşkan ve yönetimide katıldı.

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