Binlerce Osmaniyeli, sahur sofrasında buluştu

Osmaniye Belediyesi tarafında, Cumhuriyet Meydanı’nda sahur yemeği verildi. Yaklaşık üç bin kişilik kurulan sahur sofrasında, hazırlatılan kahvaltı vatandaşlara ikram edildi. Sahur yemeği öncesinde, Belediye Başkanı Kadir Kara, tüm masaları dolaşarak, sağladıkları katkı ve katılımlardan dolayı vatandaşlara teşekkür edip kandillerini kutladı. Daha sonra ise Zafer Camii İmam Hatibi Adem Yıldır tarafından Kur’anı Kerim okunup dua yapıldı. Belediye Başkanı Kadir Kara, her yıl sahurun ve seherin bereketini paylaşmak adına bu programın düzenlendiğini belirterek, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek ramazan ayının son günlerinden olan bu gece Kadir Gecesini idrak ediyoruz.Bu gecenin öncelikle siz muhterem hemşerilerime, tüm Osmaniyeli hemşerilerime, vatanımıza, milletimize, Türk ve İslam Coğrafyasına ve bütün insanlık alemine hayırlar getirmesini cenabı Mevla’dan niyaz ediyorum. Sahurun ve seherin bereketini birleştirmek adına ekmeğimizi ve lokmamızı paylaşmak adına bu mübarek gecede, 11 yıldır sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve kıvancını yaşıyorum. Cenabı Mevla, bu ülkenin üzerinden bayrağımızı indirttirmesin, ezanımı hiç bir zaman için dindirmesin inşallah. Katkı ve katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum, bir sonraki kadir gecesinde, ramazan ayında, ramazan bayramında buluşmak dileğiyle hayırlı sahurlar, hayırlı bayramlar diliyorum.” dedi. Sahur programına, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Osmaniye Ticaret Borsası Başkanı (OTSO) Devrim murat Aksoy, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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