Binlerce Vatandaş Aynı Anda İftar Yaptı

Osmaniye Belediyesinin tarafından düzenlenen mahalle iftar programları Osmaniyeli vatandaşların yoğun ilgisiyle sona erdi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği mahalle iftarları Fatih Mahallesi 19 Mayıs Lisesi bahçesi, Kurtuluş Mahallesi İstiklal İlkokulu yanı, Dumlupınar Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftlik yolu, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Lisesi bahçesi, Gebeli Mahallesi tarihi çınar altı, Alibekirli Mahalesi Güneysu İlkokulu bahçesi, Mimar Sinan Mahallesi ve son olarak Yeşilyurt Mahallesi kuzey çevre yolu üzerinde Osmaniye Belediyesi’nin verdiği iftarlar ile vatandaşlar ramazan ayının ruhunu dolu dolu yaşadı.

MİMAR SİNAN MAHALLESİ MAHALLE İFTARINA 4 BİN KİŞİ KATILDI

Osmaniye Belediyesi tarafından yedincisi düzenlenen mahalle iftarı geçtiğimiz Cuma günü Mimar Sinan Mahallesinde yapıldı. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın da katılımı ile yapılan iftar programına 4 bin civarında vatandaş katıldı. İftar programına tüm katılanları masalarında ziyaret eden Başkan Kadir Kara vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren başkan Kara’ya MHP Kadın Kolları Başkanı Saadet Selcen Taşkan, MHP İl ve İlçe yönetimi ve mahalle muhtarları eşlik etti.

GEBELİ MAHALLESİ TARİHİ ÇINAR ALTINDA BİNLERCE KİŞİ İFTAR YAPTI

Osmaniye Belediyesi tarafından sekizincisi düzenlenen mahalle iftarı geçtiğimiz Cumartesi günü Gebeli Mahallesinde yapıldı. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın da katılımı ile yapılan iftar programına binlerce kişi katıldı. İftar programına tüm katılanları masalarında ziyaret eden Başkan Kadir Kara vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Alkışlar eşliğinde tüm vatandaşları tek tek ziyaret eden Başkan Kadir Kara’ya Ülkü Ocakları İl Başkanı Hasan Şahin Ceylan, MHP Kadın Kolları İl Başkanı Saadet Selcen Taşkan, MHP İl ve Merkez İlçe yönetimi ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Ezan saatine yakın konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan Başkan Kara’ya Gebeli Mahalle Muhtarı Şami Berki mahallemizde böylesi anlamlı bir etkinlik düzenleyerek vatandaşlarımızı bir araya getirdiğiniz teşekkür ediyorum diyerek çiçek takdim etti.

YEŞİLYURT MAHALLESİNDE DÜZENLENEN İFTAR PROGRAMINA YOĞUN İLGİ

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarlarının bu yıl dokuzuncusu ve son olarak geçtiğimiz Pazar günü Yeşilyurt Mahallesi Kuzey Çevre yolu üzerinde yapıldı. Belediye tarafından düzenlenen mahalle iftarında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İftar programına katılım sağlayan vatandaşları masalarında ziyaret eden Başkan Kadir Kara sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Tüm mahalle iftarlarında Osmaniyeli hemşerilerine hitap eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Belediyemiz tarafından düzenlenen iftar programlarına teşrifleriniz nedeniyle bütün kalbimle teşekkür ediyorum. 11 ayın sultanı mübarek ramazan ayının sonuna yaklaşıyoruz. Ramazanı şerifin Osmaniyemize, vatanımıza, milletimize ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum. Sizlerle nice ramazanlarda aynı iftar sofrasında buluşmayı diliyor tüm Osmaniyeli hemşerilerimin Ramazan bayramını tebrik ediyorum.” Şeklinde konuştu.

MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy vatandaşlara hitap ederek; “Helal sofrada bir mahalle kültürünü yaşatarak büyük bir aile olduğumuzu gösterdiğiniz bu atmosferi tesis ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu ortamın tesis edilerek ramazanın birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde olduğunu bütün millete göstermek adına gayret eden belediye başkanımızı huzurunuzda tebrik ediyor teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı