Bir haftada 27 sokak satıcısı yakalandı, 6’sı tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik bir hafta süreli yapılan çalışmalarda yakalanan 27 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 20-27 Mayıs tarihleri arasında, il merkezinde narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında ‘Yakalama Emri’ tanzim edilen 23 ayrı olayla ilgili çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, ‘torbacı’ tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 6’sı tutuklanarak Toprakkale T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. Söz konusu bir haftalık dönemde meydana gelen olaylarda, yapılan ev ve işyerleri araması ile şahısların üst aramalarında, 134,20 gram esrar maddesi, 49,66 gram eroin maddesi, 8,23 gram mtamfetamin maddesi, 2,42 gram ‘Bonzai’ tabir edilen senlefik kannabinoid maddesi ve 5 adet uyuşturucu extacy hap ele geçirilerek adli makamlara teslim edildiği kaydedildi. Açıklamanın sonunda, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla devam etmekte olduğu vurgulandı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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