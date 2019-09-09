Bir haftada, narkotik olayla ilgili 25 kişi gözaltına alındı

Osmaniye’de son bir hafta içerisinde, narkotik olaylarına karışan ve haklarında yakalama emri bulunan 25 kişi yakalandı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 2-9 eylül tarihleri arasında uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, meydana gelen 24 olayla ilgili toplam 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bu şahıslardan biri tutuklanırken, 3’ünün adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı, bir kişi hakkında ise işlemlerin devam etmekte olduğu kaydedildi. Söz konusu bir haftalık dönemde meydana gelen olaylarda, 29,91 gram esrar, 36,70 gram eroin, 24,73 gram Metamfetamin, 15 adet extacy hap, 3 adet kenevir bitkisi ve 62 gram kenevir tohumu ele geçirilerek adli makamlara teslim edildiği belirtildi. Açıklamanın sonunda, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’nün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam etmekte olduğu vurgulandı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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