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Birbirinden Güzel Ele Emeği Göz Nuru Resimler Görücüye Çıktı69 defa okundu

kategorisinde,02 May 2018 - 18:50 tarihinde yayınlandı
Birbirinden Güzel Ele Emeği Göz Nuru Resimler Görücüye Çıktı

Osmaniye Belediyesi, Kent Müzesi bahçesinde Resim Kursu sergisi açtı. Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (OBEM) bünyesinde faaliyet gösteren Resim Kursu öğrencileri tarafından özenle çizilmiş resimler Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi bahçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

OBEM bünyesinde 2013 yılında başlayan Resim Kursu’nda bugüne kadar yapılmış ola resimlerden oluşan karma resim sergisine ilgi oldukça yoğundu.

Açılan resim sergisinin 03.05.2018 Perşembe günü saat 17.00’a kadar açık kalacağı kaydedildi. Açılış sonrasında tüm kursiyerlere sertifika verildi.

Sergi açılışına Belediye başkan yardımcıları, MHP Kadın Kolları İl Başkanı Saadet Selcen Taşkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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